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ВСУ ликвидировали подполковника ВДВ российской армии

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Буквально сгорел на работе

ВСУ ликвидировали подполковника ВДВ российской армии

фото из соцсетей

Новина українською

Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Александра Болотникова.

Об этом он написал в твиттере.

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"Подполковник Болотников Александр из 98-й воздушно-десантной дивизии", - отметил он, обнародовав его фото.

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В статье: война с россией
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