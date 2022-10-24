ВСУ ликвидировали подполковника ВДВ российской армии

Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Александра Болотникова.

Об этом он написал в твиттере.

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"Подполковник Болотников Александр из 98-й воздушно-десантной дивизии", - отметил он, обнародовав его фото.