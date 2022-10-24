ВСУ ликвидировали подполковника ВДВ российской армии
Буквально сгорел на работе
фото из соцсетей
Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию о том, что ВСУ ликвидировали подполковника российской армии Александра Болотникова.
Об этом он написал в твиттере.
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"Подполковник Болотников Александр из 98-й воздушно-десантной дивизии", - отметил он, обнародовав его фото.
подполковник Болотников Александр из 98-й воздушно-десантной дивизии— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 24, 2022
Слава Нації ????????
Смерть ворогам????
Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/p1aFVw1WkJ
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