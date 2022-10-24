Макрон призвал РПЦ не оправдывать войну россии против Украины
Президент Франции считает, что РПЦ позволяет властям страны манипулировать собой для оправдания войны в Украине
фото из свободных источников
Русская православная церковь позволяет властям РФ манипулировать собой для оправдания войны в Украине, а значит, ей нужно противостоять такому давлению.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание Reuters.
"Религиозные лидеры также играют роль сопротивления, когда сталкиваются с бессмысленностью этих событий. Мы хорошо знаем, как православной религией сегодня манипулируют те, кто находится у власти в России, чтобы оправдать свои действия. Здесь нужно сопротивление" - заявил Макрон.
Президент Франции считает, что сопротивление означает никогда не оправдывать, никогда не попадать в ловушку, не поддерживать политические проекты, имеющие тенденцию отрицать достоинство каждого человека.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал российское вторжение в Украину. Это вызвало раскол с Ватиканом и развязало внутренний бунт, приведший к разрыву связей некоторых поместных православных церквей с РПЦ.
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