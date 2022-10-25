В Украину прибыл президент Германии Штайнмайер
Впервые с февраля
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября прибыл в Украину с визитом, чтобы выразить свою поддержку Киеву.
"Наша солидарность незыблема, и такой она останется", – прокомментировала визит Штайнмайера в Украину спикер.
Франк-Вальтер прибыл с внезапным визитом, это его первая поездка в страну после полномасштабного вторжения россии. Во время поездки Штайнмайер хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он намерен своими глазами увидеть последствия обстрелов Украины войсками россии. Визит состоялся с третьей попытки.
„Unsere Solidarität ist ungebrochen, und so wird es bleiben.“— Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022
Bundespräsident #Steinmeier ist in der #Ukraine eingetroffen pic.twitter.com/oLYlRZMTKL
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