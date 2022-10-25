В Украину прибыл президент Германии Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября прибыл в Украину с визитом, чтобы выразить свою поддержку Киеву.

"Наша солидарность незыблема, и такой она останется", – прокомментировала визит Штайнмайера в Украину спикер.

Франк-Вальтер прибыл с внезапным визитом, это его первая поездка в страну после полномасштабного вторжения россии. Во время поездки Штайнмайер хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он намерен своими глазами увидеть последствия обстрелов Украины войсками россии. Визит состоялся с третьей попытки.