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В Украину прибыл президент Германии Штайнмайер

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Впервые с февраля

В Украину прибыл президент Германии Штайнмайер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября прибыл в Украину с визитом, чтобы выразить свою поддержку Киеву.

"Наша солидарность незыблема, и такой она останется", – прокомментировала визит Штайнмайера в Украину спикер.

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Франк-Вальтер прибыл с внезапным визитом, это его первая поездка в страну после полномасштабного вторжения россии. Во время поездки Штайнмайер хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он намерен своими глазами увидеть последствия обстрелов Украины войсками россии. Визит состоялся с третьей попытки.

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В статье: война с россией Франк-Вальтер Штайнмайер
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Источник:
welt.de

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