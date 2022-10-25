3+1 по системе вертолет + самолет. В Генштабе рассказали о потерях россиян в авиации за 24 октября
Почти "гол + пас"
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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более 30 ударов, как сообщает Генштаб ВСУ. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, 5 складов боеприпасов и 9 зенитных ракетных комплексов врага.
На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 3 вертолета Ка-52 "Аллигатор", бомбардировщик Су-24М, 2 БпЛА "Орлан-10" и БпЛА "Shahed-131" противника.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию "Зоопарк" и 2 других важных объекта противника.
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