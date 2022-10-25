Урожай уничтоженных танков и ББМ. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 24 октября

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 24 октября включительно.

За минувшие сутки, в частности, было ликвидировано 480 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф сейчас составляют 68420 человек.

Кроме того, за понедельник добавилось 67 единиц техники: