Урожай уничтоженных танков и ББМ. Генштаб опубликовал данные о потерях россиян за 24 октября
Ну и почти полсотни оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 24 октября включительно.
За минувшие сутки, в частности, было ликвидировано 480 оккупантов, таким образом потери личного состава армии рф сейчас составляют 68420 человек.
Кроме того, за понедельник добавилось 67 единиц техники:
- танков - 2611 (+21) ед,
- боевых бронированных машин - 5321 (+26) ед,
- артиллерийских систем - 1674 (+1) ед,
- РСЗО - 377 (+2) ед,
- средства ПВО - 190 (+1) ед,
- самолетов - 271 (+1) ед,
- вертолетов - 248 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1372 (+2),
- крылатые ракеты – 350 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4054 (+10) ед,
- специальная техника – 149 (+0).
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