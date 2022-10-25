Бавовна-time: прилет по кадыровцам на Херсонщине, пожар на шахте в Луганске и подрыв авто в Мелитополе возле фсб

Оккупантам снова неспокойно на Мелитопольщине. Прошлая ночь была горячей для них в селе Светлодолинское Мелитопольского района. Местные жители насчитали около 7 мощных взрывов. Наблюдался дым со стороны железнодорожного моста. Есть надежда, как отмечает мэр Мелитополя Иван Федоров, что у захватчиков – минус путь для транспортировки техники.

В то же время, коллаборанты Мелитополя неудачно покурили возле отделения рашистской фсб, которое размещается в здании мелитопольского гауляйтера Балицкого. По предварительным данным, возле помещения, в котором находится один из штабов пропагандистов кремля и ведется ретрансляция росСМИ, взорвался автомобиль.

Вечером в понедельник, 24 октября, в оккупированном поселке Екатериновка (ранее Юбилейное) возле Луганска начался мощный пожар на шахте. Перед этим местные жители слышали взрыв. Перед пожаром раздался взрыв, об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на жителей Екатериновки.

"Пожар выглядит слишком масштабным для обычной шахты", – отметил он.

"Хлопок" произошел на шахте Луганска №1, которая не работает с 2014 года.

Вооруженные силы Украины 24 октября нанесли удар по базе "кадыровцев" во временно оккупированной Херсонской области. Боевики размещались в здании одного из населённых пунктов региона. Вероятно, речь идет о деревне Каиры Херсонской области. По предварительной информации, есть много погибших и раненых. Офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан в своем Twitter сообщил, что, по предварительным данным, по меньшей мере 60 "кадыровцев" получили ранения, еще около 40 погибли.