россия не имеет преимущества в воздухе и все чаще рискует вертолетами – Британская разведка
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Getty Images/Global Images Ukraine
Британская разведка утверждает, что россия все чаще прибегает к высокорискованным вертолетным миссиям для непосредственной поддержки войск в бою. Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Ведомство приводит данные о потерях россии среди вертолетов Ка-52. С момента вторжения в Украину было зафиксировано, по меньшей мере, 23 подтвержденных потери российских ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Это составляет более 25% действующего парка российских ВВС, насчитывающего 90 Ка-52, и почти половину общих потерь российских вертолетов в Украине.
российские ударные вертолеты, по всей вероятности, особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку часто работают в условиях меньшего прикрытия со стороны боевых самолетов, чем это предусмотрено российской военной доктриной.
"россия все еще не в состоянии поддерживать достаточное преимущество в воздухе для того, чтобы надежно осуществлять эффективную авиационную поддержку вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 October 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 25, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/bZmLpOMrm8
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/xz5YZDfgkT
Kherson Oblast, a Ukrainian MANPADS team downs a Russian Ka-52. pic.twitter.com/2sEGm2sx6m— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 24, 2022
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