россия не имеет преимущества в воздухе и все чаще рискует вертолетами – Британская разведка

Британская разведка утверждает, что россия все чаще прибегает к высокорискованным вертолетным миссиям для непосредственной поддержки войск в бою. Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Ведомство приводит данные о потерях россии среди вертолетов Ка-52. С момента вторжения в Украину было зафиксировано, по меньшей мере, 23 подтвержденных потери российских ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Это составляет более 25% действующего парка российских ВВС, насчитывающего 90 Ка-52, и почти половину общих потерь российских вертолетов в Украине.

российские ударные вертолеты, по всей вероятности, особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку часто работают в условиях меньшего прикрытия со стороны боевых самолетов, чем это предусмотрено российской военной доктриной.

