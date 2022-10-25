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россия не имеет преимущества в воздухе и все чаще рискует вертолетами – Британская разведка

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россия не имеет преимущества в воздухе и все чаще рискует вертолетами – Британская разведка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская разведка утверждает, что россия все чаще прибегает к высокорискованным вертолетным миссиям для непосредственной поддержки войск в бою. Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Ведомство приводит данные о потерях россии среди вертолетов Ка-52. С момента вторжения в Украину было зафиксировано, по меньшей мере, 23 подтвержденных потери российских ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Это составляет более 25% действующего парка российских ВВС, насчитывающего 90 Ка-52, и почти половину общих потерь российских вертолетов в Украине.

российские ударные вертолеты, по всей вероятности, особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку часто работают в условиях меньшего прикрытия со стороны боевых самолетов, чем это предусмотрено российской военной доктриной.

"россия все еще не в состоянии поддерживать достаточное преимущество в воздухе для того, чтобы надежно осуществлять эффективную авиационную поддержку вблизи линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются".

Читайте также3+1 по системе вертолет + самолет. В Генштабе рассказали о потерях россиян в авиации за 24 октября

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Ка-52
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