Залужный с генералом Милли обсудили российские нарративы о "грязной бомбе" и наступление ВСУ на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. В ходе диалога стороны обсудили российскую ложь о "грязной бомбе" и наступление ВСУ на фронте.

"Пообщался с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Заверил, что российские обвинения о "планах" Украины применить "грязную бомбу" являются дезинформацией, а Вооруженные Силы Украины не имеют ни одного вида оружия массового поражения. Единственное оружие массового поражения, которое у нас есть, – это наша гордость, смелость и желание победить врага. Подчеркнул, что мы вынуждены защищать своих детей, родителей, дома от неспровоцированной агрессии россиян. Мне все равно, какие истории придумывает россия для того, чтобы убивать украинцев. Я все равно буду защищать свой народ и свою страну".

"При информировании генерала Милли об оперативной ситуации я отметил, что Вооруженные Силы Украины проводят активную оборону и наступательные действия на главных направлениях с целью освобождения населенных пунктов, выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот и выгодных рубежей. Ситуация на фронте напряженная, но полностью контролируемая".

"россияне проводят спланированные информационные операции для введения в заблуждение относительно своих реальных намерений, однако эти попытки терпят неудачу – мы видим реальное положение дел и должным образом реагируем. В ответ на вопрос своего американского коллеги о способах и средствах противодействия массированным атакам БПЛА типа "Shahed- 136" я поделился нашим опытом, который, надеюсь, станет полезным странам-партнерам. Доверие и взаимная поддержка являются основой наших партнерских отношений и залогом грядущей Победы".