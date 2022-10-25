Во всех областях Украины сегодня применяются графики ограничения энергоснабжения – Укрэнерго

Для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.

Принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дающая возможность сбалансировать работу энергосистемы.

Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-23:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применение ограничений потребителей, как отмечают в Укрэнерго. Потребителей просят сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два мощных электроприбора, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.).