Во всех областях Украины сегодня применяются графики ограничения энергоснабжения – Укрэнерго
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Укренерго
Для стабилизации работы энергосистемы Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.
Принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дающая возможность сбалансировать работу энергосистемы.
Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика потребления (6:00-11:00 и 17:00-23:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применение ограничений потребителей, как отмечают в Укрэнерго. Потребителей просят сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два мощных электроприбора, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.).
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