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В Офисе президента заявили, что арестованного главу Мотор Сич могут обменять на украинских пленных

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Надо вытаскивать наших ребят

В Офисе президента заявили, что арестованного главу Мотор Сич могут обменять на украинских пленных

СБУ

Новина українською

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил возможный обмен арестованного президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных. Об этом он заявил в комментарии "Настоящее Время".

"Если нужно, мы сделаем все, чтобы забрать реальных граждан Украины – не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров – а реальных. И эти субъекты могут попасть также в обменный список. Насчет Медведчука использовали субъект: получили все данные, свидетельства, отдали – занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан россии, для того чтобы забрать своих ребят".

В российском плену остаются около 800 военнослужащих полка "Азов", из них более 40 женщин, среди них беременные.

22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконном снабжении компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

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В статье: СБУ война с россией Михаил Подоляк
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