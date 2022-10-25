Украина вернула тела еще 25 погибших военных
Герои не умирают
Мінреінтеграції
Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев. В Минреинтеграции отметили, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
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Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Напомним, что с начала мая и по состоянию на 30 сентября 2022 года наша страна вернула с оккупированных территорий тела 564 военнослужащих, погибших на войне. Также забрали 2026 тел мирных украинцев.
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Источник:Мінреінтеграції
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