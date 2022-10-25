Чехия закрыла въезд российским туристам с шенгенскими визами

Сегодня, 25 октября, Чехия официально закрыла въезд на территорию страны гражданам россии, путешествующим с шенгенскими визами независимо от государства, выдавшего такую ​​визу.

Запрет на въезд в Чехию действует в отношении владельцев туристических виз из россии, а также россиян, путешествующих с культурными или спортивными целями. Подробности сообщили в министерстве иностранных дел Чехии.

"Пока в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию въезжают до 200 граждан россии. Мы договорились, что во въезде будет отказано прибывающим российским гражданам, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны, то есть через наш международный аэропорт, с целью туризма, спорта или культуры. Данная мера будет применяться к путешественникам с действующей шенгенской визой, выданной любой страной-членом ЕС".

Чехия присоединилась к странам Балтии, Польши и Финляндии, которые уже закрыли свои границы для российских туристов. К тому же, Чехия расширила программу обучения белорусских студентов.

"Мы хотим предоставить качественное европейское образование тем, кого преследуют по политическим мотивам, и тем, кто полон решимости изменить нынешние недемократические условия в своей стране".

Правительство Чехии также скорректировало статус украинских студентов, чтобы они могли поступать в чешские университеты, даже если получили временную защиту в других странах ЕС.