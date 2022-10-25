Setanta + MEGOGO. Украинский комментатор отработал одновременно на двух матчах в прямом эфире

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал, как его коллега Виктор Кириченко работал комментатором на двух футбольных матчах одновременно.

"Украинский футбольный комментатор прокомментировал два футбольных матча одновременно в прямом эфире на двух разных каналах. Имя и фамилия этого гения микрофона – Юрий Кириченко. Произошло это 9 октября. В 20:00 на канале MEGOGO матч "Фенербахче" – "Карагюмрюк", прямая трансляция 9 октября в 20:30 на канале Setanta матча "Штутгарт" – "Унион".

"Прямая трансляция и там, и там. Еще раз, Юрий Кириченко. Имело это следующий вид. Там два слова сказал – пауза 30 секунд. Там два слова сказал – пауза минутка. Там два слова сказал – пауза 30 секунд. Там два слова сказал – пауза минутка. Такого я еще не видел".