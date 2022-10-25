Великобритания официально получила нового премьер-министра

Король Чарльз ІІІ одобрил кандидатуру Риши Сунака, он официально стал новым премьер-министром Великобритании. Об этом сообщают британские издания.

Перед этим Букингемский дворец посетила Лиз Трасс, заявившая о своей отставке, Чарльз ее принял и утвердил кандидатуру Риши Сунака и пригласил его сформировать правительство. Это первый премьер-министр, утверждаемый именно королем Чарльзом III.

42-летний Сунак стал первым премьер-министром страны южноазиатского происхождения и самым молодым руководителем правительства, по меньшей мере, за последние 200 лет.