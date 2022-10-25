Великобритания официально получила нового премьер-министра
Стал самым молодым в этой должности более чем за 200 лет
фото из свободных источников
Король Чарльз ІІІ одобрил кандидатуру Риши Сунака, он официально стал новым премьер-министром Великобритании. Об этом сообщают британские издания.
Перед этим Букингемский дворец посетила Лиз Трасс, заявившая о своей отставке, Чарльз ее принял и утвердил кандидатуру Риши Сунака и пригласил его сформировать правительство. Это первый премьер-министр, утверждаемый именно королем Чарльзом III.
42-летний Сунак стал первым премьер-министром страны южноазиатского происхождения и самым молодым руководителем правительства, по меньшей мере, за последние 200 лет.
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