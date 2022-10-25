Шмыгаль рассказал об эффективности системы ПВО IRIS-T
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фото из свободных источников
Предоставленный Германией зенитно-ракетный комплекс IRIS-T помогает эффективно закрывать небо над Украиной. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на открытии V украино-немецкого экономического форума.
"Система IRIS-T чрезвычайно эффективна. Я буду говорить об этом и сегодня, и завтра. Мы, можно так сказать, защищаем наше воздушное пространство благодаря этому современному вооружению. Оно точно эффективно: 9 из 10 ракет, фактически спасает жизнь украинцев, поражая мишень. Это самый высокий показатель, который есть у того вооружения, которое мы видели и которым пользовались".
Известно, что Германия поставит Украине еще три комплекса IRIS-T.
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