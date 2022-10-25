Премьер Италии: Наша страна останется партнером храброго народа Украины, шантаж путина не пройдет

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что Рим не подвергнется энергетическому шантажу кремлевского диктатора и останется партнером Украины. Об этом она заявила в своем первом обращении в итальянский парламент.

Ближайшим "узлом, который предстоит развязать", будет узел энергетики. Мелони подчеркнула, что "поддаться на шантаж путина – означает усугубить проблему". "Свобода имеет свою цену", – заявила Джорджия.

Италия и дальше будет оставаться партнером храброго украинского народа, который противостоит российской агрессии не только "потому, что мы не можем принять войну, но и потому, что это лучший способ отстаивать наши национальные интересы".