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Премьер Италии: Наша страна останется партнером храброго народа Украины, шантаж путина не пройдет

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Спасибо партнерам

Премьер Италии: Наша страна останется партнером храброго народа Украины, шантаж путина не пройдет

Getty_Images Ukraine

Новина українською

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что Рим не подвергнется энергетическому шантажу кремлевского диктатора и останется партнером Украины. Об этом она заявила в своем первом обращении в итальянский парламент.

Ближайшим "узлом, который предстоит развязать", будет узел энергетики. Мелони подчеркнула, что "поддаться на шантаж путина – означает усугубить проблему". "Свобода имеет свою цену", – заявила Джорджия.

Италия и дальше будет оставаться партнером храброго украинского народа, который противостоит российской агрессии не только "потому, что мы не можем принять войну, но и потому, что это лучший способ отстаивать наши национальные интересы".

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В статье: война с россией
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Источник:
corriere.it

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