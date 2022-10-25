"Если есть возможность". Верещук призвала украинцев не возвращаться из-за границы до конца зимы

Министерша реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, на данный момент находящихся за границей, не возвращаться в Украину до конца зимы. Об этом она сообщила во время единого телемарафона, передает "Украинская правда".

По словам Верещук, это связано с сетями, которые могут не выдержать нагрузки.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия, все это видят. Вернуться сейчас – это опять же подвергнуть опасности себя, своих детей, своих всех уязвимых родственников, которые могут быть или больны, или маломобильные, или старшие. То есть – не надо этого делать. Если есть возможность, останьтесь пока перезимовать за границей", - сказала Верещук.

Также министерша воздержалась от вопроса о предстоящей весне.

"Мы понимаем, что ситуация будет только ухудшаться - и в эту зиму нам нужно выжить. Вот выживем, переживем зиму, а дальше будем думать обо всем остальном", - сообщила Верещук.