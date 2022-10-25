Андриюк: Павелко сейчас – за границей. В Украине его ждет вручение подозрения в уголовном производстве
Известный активист и журналист раскрыл детали по поводу главы УАФ
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Известный украинский журналист, активист и общественный деятель Константин Андриюк в своем телеграмм-канале сообщил о том, что президент УАФ Андрей Павелко находится за рубежом, а при возвращении в Украину его ждет вручение подозрения в уголовном производстве.
"Павелко сейчас за границей. А в Украине прямо на границе его ждет вручение подозрения в уголовном производстве. Это будет незабываемое возвращение действующего президента УАФ. Я верю, что оно таки будет!", - написал Андриюк.
Добавим, что ранее подозрение было вручено генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому при пересечении границы с Польшей. В УАФ заявили, что подозрение Записоцкому вручили подставные лица, а документ имел признаки фальсификации. Чиновники УАФ назвали это целенаправленной кампанией россии против Андрея Павелко вроде как за его участие в присоединении Украины к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030-го года.
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