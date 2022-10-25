Оборона на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Удары по врагу на Херсонщине - сводка Генштаба за 25 октября

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 25 октября.

Идут двести сорок четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Вместе с тем, не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование местности по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

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В течение суток противник нанес 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы 25 населенных пунктов. Среди них – Никополь Днепропетровской области, Бахмутское и Угледар Донецкой области и Новая Каменка на Херсонщине.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по украинской территории.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Сеньковка и Каменская Слобода Черниговской области и Рожковичи, Басовка и Поповка Сумской области. Применял ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении – с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Красное, Огурцово и Стрелка;

на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Вишневое, Кисловка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Заречное и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – по вооружению танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Иванград, Белогоровка, Майорск, Соледар и Опросное;

на Авдеевском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов. Российские оккупанты продолжают осуществлять минирование участков местности вдоль береговой линии реки Днепр. Пытаются восстановить пораженные понтонно-мостовые переправы. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 55 вылетов БПЛА разных типов.

Российские оккупационные войска по восполнению текущих потерь продолжают меры принудительной мобилизации. Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин. По имеющейся информации, для пополнения подразделений частных военных кампаний в Станицу Луганскую с территории России приехала очередная партия заключенных. Местным так называемым правоохранителям запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников.

Для пополнения потерь в Запорожском направлении, в населенный пункт Волковка, прибыла очередная партия российских военнослужащих, которые хаотически передвигаются по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться.

По уточненной информации, подтверждены последствия огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Каиры Херсонской области, уничтожены до 30 оккупантов, а под завалами осталось более ста военнослужащих противника. В населенном пункте Горностаевка после детонации состава боеприпасов наблюдалось движение большого количества машин скорой помощи. Потери тщательно скрываются врагом.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов.