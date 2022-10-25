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Данилов: Если россияне взорвут Каховскую ГЭС, Крым на 10-15 лет останется без воды

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Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым

Данилов: Если россияне взорвут Каховскую ГЭС, Крым на 10-15 лет останется без воды

Sky News

Новина українською

Если оккупанты взорвут Каховскую ГЭС, то оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а возможно, и навсегда.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Sky News.

Журналист напомнил об информации, что Россия может взорвать дамбу, чтобы остановить продвижение украинских войск в направлении Херсона.

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"Нам придется подождать и посмотреть, но если они ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а возможно и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды", - ответил. Данилов.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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