Зеленский предлагает создать условия для деоккупации Приднестровья и Абхазии
Крымская платформа - старт для других платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский на саммите Крымской платформы.
По словам президента, когда Украина выйдет на свои законные государственные границы и вернет, в том числе и Крым, нашей стране потребуется опыт международного сообщества - в сфере безопасности, политический, юридический, экономический, социальный, инфраструктурный, чтобы вернуть Крыму полноценную жизнь.
"Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, когда-то порабощенных - от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий", - сказал он.
Зеленский попросил мировых лидеров непременно посетить украинский, освобожденный от оккупантов, мирный Крым - сразу, как туда вернется наш флаг. Он добавил, что эта часть Европы заждалась дорогих и уважаемых гостей.
А в то время, пока восстановление территориальной целостности Украины продолжается, нам нужна достаточная и своевременная поддержка - оборонная, финансовая и санкционная. Президент просит международное сообщество защищать поддержку для Украины и постоянно усиливать ее, ведь именно она является фундаментом будущего мира.
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