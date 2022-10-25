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В российском Совбезе призывают провести "десатанизацию" Украины

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Совсем тронулись кукухой

В российском Совбезе призывают провести "десатанизацию" Украины

regnum.ru

Новина українською

Помощник секретаря Совбеза РФ Алексей Павлов заявил, что в Украине стоит провести "десатанизацию".

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Павлова.

По словам Павлова Украина превратилась в "тоталитарную гиперсекту", где граждане отказались от православных ценностей, поэтому "десатанизация" становится насущным вопросом. Павлов считает, что точное количество сект в Украине неизвестно, но "счет идет на сотни".

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"Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей.

Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", - заявил Павлов.

Интересно, что ранее Кадыров обвинил Вооруженные силы Украины в обстрелах российских регионов и выразил недовольство "слабыми ответами" РФ. Он призвал "стирать с земли" украинские города.

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В статье: война с россией
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