США передали Украине уже более миллиона снарядов для гаубиц

Соединенные Штаты Америки предоставили Украине более миллиона снарядов для гаубиц, начиная с 24 февраля. Эти боеприпасы являются частью помощи от администрации президента Джо Байдена в размере 18,2 млрд долларов.

Такие данные опубликовало Министерство обороны США.

Так, украинская сторона получила 903 тысячи 155-мм снарядов М795 для гаубиц М777, 7 тысяч снарядов системы минирования RAAMS, 180 тысяч снарядов для 105-мм пушек и 3 тысячи 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов повышенной дальности Excalibur M982. В общей сложности это составляет более 1,09 млн снарядов весом более 50 тысяч тонн.

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Кроме того, США передали более 1400 зенитных комплексов Stinger, более 8500 противотанковых систем Javelin, более 37 000 других противотанковых систем и многое другое.