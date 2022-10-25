Президент Германии больше часа провел в бомбоубежище под Черниговом во время тревоги
Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину с официальным визитом
twitter.com/barthreb
Во время визита в Украину во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел полтора часа в бомбоубежище в Корюковке Черниговской области.
Об этом сообщила в Twitter журналист немецкого радио ARD.
"Федеральный президент Штайнмайер находится в Украине впервые с начала войны. Но его планам мешает воздушная тревога. На 1,5 часа ему приходится искать укрытие в бомбоубежище", - написала она.
По данным пресс-секретаря Штайнмайера Серстин Гаммелин, он пообщался с жительницами Корюковки, которые оказались в одном укрытии с президентом ФРГ.
"Мы сталкиваемся с этим почти каждый день!" - рассказали женщины Штайнмайеру, признав, что часто просто игнорируют сигнал тревоги.
Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину во вторник, 25 октября.
Популярное сейчас
- Селтик - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и пробился в весеннюю часть турнира
- Селтик - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- "На воре и шапка горит". Резников: Украина требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+