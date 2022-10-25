Президент Германии больше часа провел в бомбоубежище под Черниговом во время тревоги

Во время визита в Украину во вторник, 25 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел полтора часа в бомбоубежище в Корюковке Черниговской области.

Об этом сообщила в Twitter журналист немецкого радио ARD.

"Федеральный президент Штайнмайер находится в Украине впервые с начала войны. Но его планам мешает воздушная тревога. На 1,5 часа ему приходится искать укрытие в бомбоубежище", - написала она.

По данным пресс-секретаря Штайнмайера Серстин Гаммелин, он пообщался с жительницами Корюковки, которые оказались в одном укрытии с президентом ФРГ.

"Мы сталкиваемся с этим почти каждый день!" - рассказали женщины Штайнмайеру, признав, что часто просто игнорируют сигнал тревоги.

Напомним, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Украину во вторник, 25 октября.