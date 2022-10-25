Андриюк: Звонил Павелко. Сказал, что не боится подозрений и что за этим стоит русский след
Президент УАФ позвонил журналисту после публикации тем информации
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
Известный украинский журналист, активист и общественный деятель Константин Андриюк в своем телеграмм-канале сообщил, что после
"Только что мне позвонил Андрей Павелко. Заверил, что совсем скоро возвращается из заграничной командировки, без всяких волнений.
Заверил, не ожидает никакого подозрения и ничего подобного не боится. Несколько раз в ходе разговора отметил, что за этим стоит русский след, который, по его мнению, хочет рассорить украинский футбол.
На мой уточняющий вопрос, были ли у него дома обыски, категорически ответил - нет.
У меня действительно есть информация, что подозрение Павелко в Украине готовится. И от этого я не открещиваюсь. Сбудется ли это – увидим уже совсем скоро", – написал Андриюк.
Популярное сейчас
- Поворознюк: Козловский просто придурок. Он мне звонит и говорит: "За мной стоят из офиса президента"
- Селтик - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Суркис: Шантаж агентов Цыганкова на меня не подействовал. Не надо пугать, что он уйдет бесплатно
- "На воре и шапка горит". Резников: Украина требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
Новости по теме
- 18:33 Украинские УАФ подала в Минспорта обновленный список на награды. Уже без Денисова, Ротаня, Костюченко и Засухи
- 21:22 Украинские Журналист: Павелко встретил решение УЕФА о поражении сборной на отдыхе в Египте
- 07:57 Украинские Завод по производству искусственных полей переезжает с Киевщины в Донецкую область - источник