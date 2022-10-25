Андриюк: Звонил Павелко. Сказал, что не боится подозрений и что за этим стоит русский след

Известный украинский журналист, активист и общественный деятель Константин Андриюк в своем телеграмм-канале сообщил, что после публикации им информации , что Андрею Павелко вручат подозрение в уголовном производстве, президент УАФ позвонил ему.

"Только что мне позвонил Андрей Павелко. Заверил, что совсем скоро возвращается из заграничной командировки, без всяких волнений.

Заверил, не ожидает никакого подозрения и ничего подобного не боится. Несколько раз в ходе разговора отметил, что за этим стоит русский след, который, по его мнению, хочет рассорить украинский футбол.

На мой уточняющий вопрос, были ли у него дома обыски, категорически ответил - нет.

У меня действительно есть информация, что подозрение Павелко в Украине готовится. И от этого я не открещиваюсь. Сбудется ли это – увидим уже совсем скоро", – написал Андриюк.