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Андриюк: Звонил Павелко. Сказал, что не боится подозрений и что за этим стоит русский след

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Президент УАФ позвонил журналисту после публикации тем информации

Андриюк: Звонил Павелко. Сказал, что не боится подозрений и что за этим стоит русский след

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

Известный украинский журналист, активист и общественный деятель Константин Андриюк в своем телеграмм-канале сообщил, что после публикации им информации, что Андрею Павелко вручат подозрение в уголовном производстве, президент УАФ позвонил ему.

"Только что мне позвонил Андрей Павелко. Заверил, что совсем скоро возвращается из заграничной командировки, без всяких волнений.

Заверил, не ожидает никакого подозрения и ничего подобного не боится. Несколько раз в ходе разговора отметил, что за этим стоит русский след, который, по его мнению, хочет рассорить украинский футбол.

На мой уточняющий вопрос, были ли у него дома обыски, категорически ответил - нет.

У меня действительно есть информация, что подозрение Павелко в Украине готовится. И от этого я не открещиваюсь. Сбудется ли это – увидим уже совсем скоро", – написал Андриюк.

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В статье: Андрей Павелко Константин Андриюк УАФ
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