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Штайнмайер: Германия передаст Украине две РСЗО MARS и четыре гаубицы

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Президент Германии обещает новые поставки Украине

Штайнмайер: Германия передаст Украине две РСЗО MARS и четыре гаубицы

Twitter Резников

Новина українською

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил во вторник о поставке Украине дополнительно 2-х систем залпового огня MARS и 4-х гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Скоро будут поставлены 2 сиспемы MARS и 4 гаубицы", - сказал Штайнмайер на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Говоря о путях поиска мира в Украине, он сказал, обращаясь к Зеленскому: "Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, который хочет Путин, может вызвать новую войну".

Напомним, в середине октября Германия анонсировала поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня MARS II в Украину.

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В статье: война с россией Франк-Вальтер Штайнмайер
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