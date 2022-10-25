Штайнмайер: Германия передаст Украине две РСЗО MARS и четыре гаубицы
Президент Германии обещает новые поставки Украине
Twitter Резников
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил во вторник о поставке Украине дополнительно 2-х систем залпового огня MARS и 4-х гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Скоро будут поставлены 2 сиспемы MARS и 4 гаубицы", - сказал Штайнмайер на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Говоря о путях поиска мира в Украине, он сказал, обращаясь к Зеленскому: "Я согласен с вами, что нужен справедливый мир. Мир, который хочет Путин, может вызвать новую войну".
Напомним, в середине октября Германия анонсировала поставки дополнительных самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня MARS II в Украину.
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