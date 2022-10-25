Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: произошел пожар на АЗС, есть жертвы

Во вторник, 25 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате произошел пожар и есть погибшие гражданские.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко , российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Двое гражданских удалось спасти.

Читайте также ВСУ ликвидировали подполковника ВДВ российской армии

"По состоянию на данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров", - заявил Тимошенко.

Позже мэр города Борис Филатов заявил, что есть человеческие жертвы.

"В настоящее время известно, что погибли минимум два гражданских лица", - заявил Филатов.

По его информации, один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.