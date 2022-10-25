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Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: произошел пожар на АЗС, есть жертвы

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Приходят сообщения о двух погибших

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: произошел пожар на АЗС, есть жертвы

Getty Images

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Во вторник, 25 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате произошел пожар и есть погибшие гражданские.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко , российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Двое гражданских удалось спасти.

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"По состоянию на данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров", - заявил Тимошенко.

Позже мэр города Борис Филатов заявил, что есть человеческие жертвы.

"В настоящее время известно, что погибли минимум два гражданских лица", - заявил Филатов.

По его информации, один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.

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В статье: война с россией
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