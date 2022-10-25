Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: произошел пожар на АЗС, есть жертвы
Приходят сообщения о двух погибших
Getty Images
Во вторник, 25 октября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. В результате произошел пожар и есть погибшие гражданские.
Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко , российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Двое гражданских удалось спасти.
"По состоянию на данный момент пожар локализован на площади 300 квадратных метров", - заявил Тимошенко.
Позже мэр города Борис Филатов заявил, что есть человеческие жертвы.
"В настоящее время известно, что погибли минимум два гражданских лица", - заявил Филатов.
По его информации, один человек погиб в автомобиле, другой на автомойке, расположенной рядом с АЗС.
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