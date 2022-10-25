Зозуля: Слукавлю, если скажу, что никогда не думал о посте президента УАФ. Но всему свое время
Роман честно расставил все точки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард Роман Зозуля прокомментировал слова владельца "Руха" Григория Козловского, о том, что Роман спрашивал, поддержит ли он его кандидатуру на пост президента УАФ.
"Поскольку последние сутки в СМИ активно распространяется информация о том, что я претендую на пост президента УАФ, считаю, что должен прояснить свою позицию.
Во-первых, пока в Украине идет война, я не вижу возможности заниматься чем-то другим, кроме того, как помогать ВСУ и своей стране.
Во-вторых, я еще не завершил карьеру футболиста, хотя она и отошла на второй план по объективным причинам, описанным выше.
В-третьих, заниматься кулуарными договоренностями за спиной у действующего президента УАФ не планирую.
Если приму решение выдвигать свою кандидатуру на пост президента УАФ, то сообщу об этом публично.
Однако я слукавлю, если скажу, что никогда об этом не думал. Конечно, как у действующего футболиста, у меня есть свое видение развития украинского футбола. Кроме того, играя длительное время за границей, есть много идей, которые хотелось бы перенять и реализовать в Украине. Но всему свое время. Единственная победа, о которой я мечтаю сегодня, – победа Украины, а выборы выигрывать будем потом", – написал Зозуля.
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