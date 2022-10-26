Две системы NASAMS развернут в Украине уже в ближайшее время
Их уже передали партнеру
Правительству США уже передали сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины. Комплексы развернут в ближайшее время. Об этом сообщает Defense News. Директор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хейз сообщил, что правительству США передали две системы несколько недель назад.
"Мы только что поставили две системы NASAMS. Уже скоро их развернут в Украине".
NASAMS – это движущийся зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах. Комплекс разработали норвежская компания Norwegian Kongsberg и американская Raytheon.
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