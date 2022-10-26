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Две системы NASAMS развернут в Украине уже в ближайшее время

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Их уже передали партнеру

Две системы NASAMS развернут в Украине уже в ближайшее время

Новина українською

Правительству США уже передали сложные системы противовоздушной обороны NASAMS, предназначенные для Украины. Комплексы развернут в ближайшее время. Об этом сообщает Defense News. Директор компании-производителя Raytheon Technologies Грег Хейз сообщил, что правительству США передали две системы несколько недель назад.

"Мы только что поставили две системы NASAMS. Уже скоро их развернут в Украине".

NASAMS – это движущийся зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на малых и средних высотах. Комплекс разработали норвежская компания Norwegian Kongsberg и американская Raytheon.

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В статье: война с россией NASAMS
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Источник:
defensenews.com

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