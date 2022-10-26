В Иране убит полковник КСИР, который мог отвечать за поставки дронов для российской армии
Террорист ликвидирован
mil.in.ua
Полковника Корпуса стражей Исламской революции был убит 25 октября днем в городе Захедан – столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
Офицер КСИР полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации "Басидж" Джавадом Киха. Последний тоже убит. Это подразделение мобильных "янычаров" режима обвиняют в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране за последние полтора десятка лет.
По некоторым данным, эти же люди, в частности, отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе рф.
Популярное сейчас
- Билет в евровесну. Шахтер - Селтик 1:1. Видео голов и обзор матча
- Все еще возможно. Шахтер после 5-ти туров сохраняет шансы на выход в 1/8 ЛЧ - ТАБЛИЦА
- Селтик - Шахтер 1:1. Евровесне быть!
- Три крылатых российских ракеты полностью уничтожили энергетический объект в Луцке
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой