В Иране убит полковник КСИР, который мог отвечать за поставки дронов для российской армии

Полковника Корпуса стражей Исламской революции был убит 25 октября днем ​​в городе Захедан – столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Офицер КСИР полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации "Басидж" Джавадом Киха. Последний тоже убит. Это подразделение мобильных "янычаров" режима обвиняют в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране за последние полтора десятка лет.

По некоторым данным, эти же люди, в частности, отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе рф.