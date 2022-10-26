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В Иране убит полковник КСИР, который мог отвечать за поставки дронов для российской армии

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Террорист ликвидирован

В Иране убит полковник КСИР, который мог отвечать за поставки дронов для российской армии

mil.in.ua

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Полковника Корпуса стражей Исламской революции был убит 25 октября днем ​​в городе Захедан – столице иранского Белуджистана на юго-востоке страны. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Офицер КСИР полковник Молашахи был убит в машине, где сидел рядом с одним из командиров организации "Басидж" Джавадом Киха. Последний тоже убит. Это подразделение мобильных "янычаров" режима обвиняют в жестоком подавлении антиправительственных выступлений в Иране за последние полтора десятка лет.

По некоторым данным, эти же люди, в частности, отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе рф.

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В статье: война с россией
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Источник:
tasnimnews.com

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