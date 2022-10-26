Чемпионка мира по баскетболу, американка Бриттни Грайнер приговорена российским апелляционным судом к 9 годам колонии. Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, что 32-летняя спортсменка обвиняется в контрабанде наркотиков и была арестована накануне полномасштабной войны на ее пути в Екатеринбург. Таможенники настаивают, что нашли у баскетболистки гашишевое масло. Грайнер признала свою вину, но заявила, что не собиралась нарушать закон.

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"Мы разочарованы тем, что суд не нашел возможности изменить приговор. Назначенный срок лишения свободы не укладывается в существующую судебную практику. Другие обвиняемые по аналогичным уголовным делам обычно получают наказание в виде условного лишения свободы или реального, не превышающего 6 лет. Таким образом, Бриттни Грайнер остается одной из сурово наказанных заключенных в россии", - заявили адвокаты спортсменки.

Отметим, что Грайнер могла получить и больший срок наказания, в качестве смягчающих обстоятельств были приняты признания Бриттни и ее спортивные достижения. Однако ее приговор апелляционным судом все равно не был пересмотрен.

По информации американских инсайдеров, США и Россия ведут переговоры о возможном обмене Грайнер и возвращении его домой. В ноябре в Индонезии должна состояться встреча 20 лидеров мира, куда может прибыть в том числе лидер террористов владимир путин. Президент США Джо Байден намерен лично обсудить с ним обмен Грайнер.