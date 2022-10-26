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Почти два десятка танков и куча личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 25 октября

Общие новости
(2 голосов)

Враг будет уничтожен

Почти два десятка танков и куча личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 25 октября

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 68900 (+480) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2628 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5351 (+30) ед,
  • артиллерийских систем – 1686 (+12) ед,
  • РСЗО – 379 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 192 (+2) ед,
  • самолетов – 271 (+0) ед,
  • вертолетов – 248 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1379 (+7),
  • крылатые ракеты – 350 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4076 (+22) ед,
  • специальная техника – 149 (+0).

Данные уточняются.

Украинские защитники в течение вторника, 25 октября, уничтожили, по меньшей мере, 26 российских оккупантов на южном направлении. Обстановка на фронте остается напряженной, но контролируемой. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг". Кроме живой силы войска россии потеряли: 2 дрона-камикадзе, 4 миномета, зенитно-ракетный комплекс "Тор", 6 единиц автомобильной и бронированной техники, склад с боеприпасами.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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