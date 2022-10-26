Почти два десятка танков и куча личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 25 октября

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 68900 (+480) человек ликвидировано,

танков ‒ 2628 (+17) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5351 (+30) ед,

артиллерийских систем – 1686 (+12) ед,

РСЗО – 379 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 192 (+2) ед,

самолетов – 271 (+0) ед,

вертолетов – 248 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1379 (+7),

крылатые ракеты – 350 (+0),

корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4076 (+22) ед,

специальная техника – 149 (+0).

Данные уточняются.

Украинские защитники в течение вторника, 25 октября, уничтожили, по меньшей мере, 26 российских оккупантов на южном направлении. Обстановка на фронте остается напряженной, но контролируемой. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг". Кроме живой силы войска россии потеряли: 2 дрона-камикадзе, 4 миномета, зенитно-ракетный комплекс "Тор", 6 единиц автомобильной и бронированной техники, склад с боеприпасами.