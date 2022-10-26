Почти два десятка танков и куча личного состава. Генштаб – о потерях россиян за 25 октября
Враг будет уничтожен
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 68900 (+480) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2628 (+17) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5351 (+30) ед,
- артиллерийских систем – 1686 (+12) ед,
- РСЗО – 379 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 192 (+2) ед,
- самолетов – 271 (+0) ед,
- вертолетов – 248 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1379 (+7),
- крылатые ракеты – 350 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4076 (+22) ед,
- специальная техника – 149 (+0).
Данные уточняются.
Украинские защитники в течение вторника, 25 октября, уничтожили, по меньшей мере, 26 российских оккупантов на южном направлении. Обстановка на фронте остается напряженной, но контролируемой. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг". Кроме живой силы войска россии потеряли: 2 дрона-камикадзе, 4 миномета, зенитно-ракетный комплекс "Тор", 6 единиц автомобильной и бронированной техники, склад с боеприпасами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Все еще возможно. Шахтер после 5-ти туров сохраняет шансы на выход в 1/8 ЛЧ - ТАБЛИЦА
- РБ Лейпциг – Реал 3:2. Первое поражение Мадрида усложняет жизнь Шахтёру
- Селтик – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- "На воре и шапка горит". Резников: Украина требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн