В результате удара по Днепру погибла беременная женщина, известны детали преступления россиян

В результате вчерашнего ракетного удара по Днепру пострадало четыре человека. Это двое мужчин и две женщины. На заправке уничтожены колонки, автомойки, шиномонтаж, две легковые машины. К сожалению, погибла беременная женщина и работник АЗС.

Относительно Никопольщины: вчера поздно вечером в районе был сбит вражеский дрон-камикадзе "Shahed". Люди не пострадали, последствия уточняются. Кроме этого, враг ночью атаковал Красногригорьевскую громаду. Били из "Градов", задело линии электропередач. Пострадавших нет.

В Никополе умер мужчина, который получил ранения во время обстрела, об этом сообщил Евгений Евтушенко. Андрей Журавлев получил тяжелое ранение во время утренних обстрелов в воскресенье. Все это время он находился в больнице, однако медикам не удалось спасти его. Это двадцать девятый житель района, погибшего от рук российских оккупантов с начала обстрелов.