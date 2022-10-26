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На войне погиб легендарный украинский игрок по американскому футболу

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Вечная память

На войне погиб легендарный украинский игрок по американскому футболу

Фото: Kyiv Capitals / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Ресивер киевского клуба по американскому футболу "Кепиталс" Дмитрий Сербин погиб на войне против россии. Информацию об этом обнародовала фейсбук-страница клуба.

Известно, что на фронт Сербин отправился добровольцем в качестве военного врача. Спортсмен пытался эвакуировать раненого, но попал под обстрел.

"Дмитрий был многократным чемпионом Украины, членом национальной сборной Украины по американскому футболу, многократным призером в международных турнирах и в зарубежных командах, лучший WR Украины всех времен и просто лучший друг для многих игроков всей Украины и Европы", - добавляют в украинской лиге американского футбола.

К сожалению, это уже не первая потеря американского футбола в Украине из-за полномасштабной войны. Ранее наш спорт потерял Данила Богуславского ("Лесорубы" Ужгород), Руслана Сапожника ("Волки" Винница), Ярослава Мохонько и Игоря Бойко ("Патриоты" Киев) и Александра Аникина ("Орлы" Здолбунив).

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В статье: война с россией американский футбол
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