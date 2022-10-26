Глава ОВА рассказал, сколько осталось освободить населенных пунктов на Харьковщине

В Харьковской области осталось освободить от российских оккупантов еще 28 населенных пунктов. В настоящее время на этих территориях продолжаются бои. Об этом в эфире украинского национального телемарафона рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Сообщается, что временно неподконтрольные Украине территории есть еще в Дворичанской и Петропавловской громадах Купянского района Харьковской области.