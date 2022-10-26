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Глава ОВА рассказал, сколько осталось освободить населенных пунктов на Харьковщине

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Глава ОВА рассказал, сколько осталось освободить населенных пунктов на Харьковщине

Новина українською

В Харьковской области осталось освободить от российских оккупантов еще 28 населенных пунктов. В настоящее время на этих территориях продолжаются бои. Об этом в эфире украинского национального телемарафона рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Сообщается, что временно неподконтрольные Украине территории есть еще в Дворичанской и Петропавловской громадах Купянского района Харьковской области.

"И погода, и враг вносят свои коррективы – никто добровольно не уходит с нашей территории, поэтому нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр земли", – отметил в эфире Синегубов.

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В статье: война с россией Олег Синегубов
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