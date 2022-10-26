Глава ОВА рассказал, сколько осталось освободить населенных пунктов на Харьковщине
Это важно
В Харьковской области осталось освободить от российских оккупантов еще 28 населенных пунктов. В настоящее время на этих территориях продолжаются бои. Об этом в эфире украинского национального телемарафона рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Сообщается, что временно неподконтрольные Украине территории есть еще в Дворичанской и Петропавловской громадах Купянского района Харьковской области.
"И погода, и враг вносят свои коррективы – никто добровольно не уходит с нашей территории, поэтому нашим воинам приходится в очень жестких боях отвоевывать каждый метр земли", – отметил в эфире Синегубов.
Популярное сейчас
- Билет в евровесну. Шахтер - Селтик 1:1. Видео голов и обзор матча
- Селтик - Шахтер 1:1. Евровесне быть!
- Селтик – Шахтер. 1:1. Мудрик сравнивает счет индивидуальным супер-голом
- Израиль уничтожил завод по сборке иранских дронов
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО