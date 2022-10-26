Резников – о поставках танков и истребителей для ВСУ, контроле мостов и контрнаступлении на Херсонщине и ЯО рф

Украинские военные продолжают контрнаступление в Херсонской области. Однако продвижение замедлилось из-за погодных условий. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью Fox News.

Он объяснил, что сейчас Украина находится на третьем этапе войны. Во время первого этапа целью было остановить наступление орков, на втором – стабилизировать фронт, а на третьем – проводить контрнаступательную операцию на разных направлениях. Сначала ВСУ активно контрнаступали в Харьковской области, а теперь — на юге.

"Сейчас из-за определенных погодных условий, дождей, мы немного замедлились. Но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать. Не совсем верю, что россияне смогут вести уличные бои. Мы контролируем все мосты через Днепр, используя в том числе и американские системы HIMARS. Для них большой риск оставаться в Херсоне, у них нет шанса убежать, как они это сделали на Харьковском направлении, например в Изюме".

Министр обороны Украины уверен, что наша армия все же получит западные танки и истребители. Решающей в этом вопросе станет политическая воля США, решения которых ожидают европейские государства. Об этом Резников сказал в интервью Politico. Министр считает, что официальный Вашингтон должен проявить лидерство в снабжении необходимой Украине техники, прежде чем союзники последуют за американцами.

"Я очень оптимистично настроен, поставка танков Abrams возможна в будущем. И я уверен, что передача истребителей, таких как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будет возможна. Мы понимаем, что все наши партнеры, имеющие промышленность, способную производить танки – такие как Великобритания, Франция и Германия – они будут ждать политического решения от США".

Поэтому он уверен, что, как только Украина получит первый американский Abrams, за ним начнутся поставки Leopard, Marder и других видов тяжелой бронетехники.

Резников также прокомментировал угрозу применения россией ядерного оружия, которым не прекращает звенеть страна-агрессор. Он не уверен, что россияне технически готовы это сделать. По его мнению, что в россии также не уверены в том, что им удастся нанести по Украине ядерный удар.

"Знаете, когда у вашего соседа такое безумие, надо понимать, что есть риски, но лично для меня сейчас угроза не так уж неизбежна, потому что я не уверен – и я думаю, что россияне не уверены – что они технически готовы это сделать".

Резников также ищет ответ на вопрос о том, какие же цели поразит рф в Украине, если все же решится на применение ядерного оружия. Он отметил, что любое его использование на фронте будет иметь последствия и для российских оккупационных войск в этом районе. Если россия решится на демонстрацию своего ядерного потенциала в Черном море, это может иметь последствия для ряда стран-членов НАТО: Болгарии, Румынии и Турции.