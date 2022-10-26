россия пытается вербовать афганских коммандос на войну в Украине

Прошедшие подготовку в Великобритании и США члены корпуса коммандос Национальной армии Афганистана получают предложения присоединиться к российским вооруженным силам. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на многочисленные афганские военные источники.

По их мнению, пополнение коммандос может оказать значительное влияние на поле боя. Приблизительно от 20 до 30 тысяч добровольцев-коммандос остались в Афганистане, когда Запад выводил войска из страны в прошлом году. Лишь небольшая часть из них смогла эвакуироваться после распада республики, тогда как другие сбежали к лояльным соседям или скрываются, чтобы избежать захвата и казни со стороны талибов.

Многие из этих коммандос сейчас без работы, у них "нет будущего – им нечего терять", как отмечает источник, а некоторые все еще ждут переселения в Великобританию или США. Источники в афганских силах безопасности сообщили, что это может сделать их легкой добычей для российских вербовщиков. Некоторые источники предположили, что до 10 тысяч бывших коммандосов могут принять предложение после того, как с ними свяжутся через WhatsApp и Signal.