Есть погибшие и раненые: россияне из РСЗО ночью обстреляли Запорожскую область
Нелюди
Старух Телеграм-канал
В результате ночной атаки по Запорожской области вспыхнули пожары в многоэтажном доме в центре города и частных домах вокруг. Горело шесть квартир. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава ОВА Александр Старух.
"Оккупант применил реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами. Общая площадь пожара была более 400 кв. м. Уже известно, что два человека погибли и один ранен в селе Преображенка".
"Город Орехов и села вокруг почти каждый день подвергаются враждебным атакам. Враг системно уничтожает населенный пункт. Призываем жителей Орехова эвакуироваться в безопасные места. Сейчас такая возможность есть. За процесс отвечают местные власти, они готовы предоставить транспорт и убежище".
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