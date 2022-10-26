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Есть погибшие и раненые: россияне из РСЗО ночью обстреляли Запорожскую область

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Есть погибшие и раненые: россияне из РСЗО ночью обстреляли Запорожскую область

Старух Телеграм-канал

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В результате ночной атаки по Запорожской области вспыхнули пожары в многоэтажном доме в центре города и частных домах вокруг. Горело шесть квартир. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава ОВА Александр Старух.

"Оккупант применил реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами. Общая площадь пожара была более 400 кв. м. Уже известно, что два человека погибли и один ранен в селе Преображенка".

"Город Орехов и села вокруг почти каждый день подвергаются враждебным атакам. Враг системно уничтожает населенный пункт. Призываем жителей Орехова эвакуироваться в безопасные места. Сейчас такая возможность есть. За процесс отвечают местные власти, они готовы предоставить транспорт и убежище".

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В статье: война с россией Александр Старух
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