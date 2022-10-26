Зеленский: Украина выполнит рекомендации по вступлению в Европейский союз до 2023 года
Заявление президента
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнит рекомендации по вступлению в Евросоюз до конца года.
"Уже в этом году мы выполним все рекомендации Еврокомиссии по вступлению в Украину в Европейском Союзе. Я считаю, что эта работа должна получить надлежащую оценку со стороны Европейского Союза еще до обнародования следующего пакета в рамках политики расширения".
Рекомендации ЕС касаются ускорения отбора судей Конституционного суда, продолжения реформы системы правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием средств, демонстрации ощутимых результатов закона о деолигархизации, согласования аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализации закона о национальных меньшинствах.
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