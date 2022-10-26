  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Минобороны Беларуси записали ответное обращение для ВСУ – с просьбой "не запугивать и не провоцировать"
В тренде

В Минобороны Беларуси записали ответное обращение для ВСУ – с просьбой "не запугивать и не провоцировать"

Общие новости
(1 голосов)

Лучше бы соседи этого не делали

В Минобороны Беларуси записали ответное обращение для ВСУ – с просьбой "не запугивать и не провоцировать"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министерство обороны Беларуси опубликовало ответное обращение к украинской армии, в котором призывают Украину не провоцировать на войну, иначе "будет незамедлительный ответ". Видеообращение к белорусам назвали запугиванием и попыткой обвинить их в чем-то. Эту попытку назвали "уделом слабых". Один из солдат заявил, что хорошо то, что ВСУ назвали белорусов братским народом, якобы начала возвращаться генетическая память.

Читайте такжеЛукашенко объявил о развертывании совместной с россиянами группировки войск

Также в ролике вспомнили как "деды и прадеды" пешком до Берлина дошли, пока "улыбчивая и толерантная" Европа сдавалась агрессору.

Напомним, 21 октября ВСУ записали обращение к белорусской армии с призывом не выполнять приказ, и не вступать в незаконную войну. Если же ВС Беларуси вступать в войну, то получат такой же отпор, как и любой другой оккупант. Украина будет наносить удары по военным объектам на территории Беларуси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде