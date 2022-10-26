В Минобороны Беларуси записали ответное обращение для ВСУ – с просьбой "не запугивать и не провоцировать"

Министерство обороны Беларуси опубликовало ответное обращение к украинской армии, в котором призывают Украину не провоцировать на войну, иначе "будет незамедлительный ответ". Видеообращение к белорусам назвали запугиванием и попыткой обвинить их в чем-то. Эту попытку назвали "уделом слабых". Один из солдат заявил, что хорошо то, что ВСУ назвали белорусов братским народом, якобы начала возвращаться генетическая память.

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Также в ролике вспомнили как "деды и прадеды" пешком до Берлина дошли, пока "улыбчивая и толерантная" Европа сдавалась агрессору.

Напомним, 21 октября ВСУ записали обращение к белорусской армии с призывом не выполнять приказ, и не вступать в незаконную войну. Если же ВС Беларуси вступать в войну, то получат такой же отпор, как и любой другой оккупант. Украина будет наносить удары по военным объектам на территории Беларуси.