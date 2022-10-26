В Минобороны Беларуси записали ответное обращение для ВСУ – с просьбой "не запугивать и не провоцировать"
Лучше бы соседи этого не делали
Getty Images / Global Images Ukraine
Министерство обороны Беларуси опубликовало ответное обращение к украинской армии, в котором призывают Украину не провоцировать на войну, иначе "будет незамедлительный ответ". Видеообращение к белорусам назвали запугиванием и попыткой обвинить их в чем-то. Эту попытку назвали "уделом слабых". Один из солдат заявил, что хорошо то, что ВСУ назвали белорусов братским народом, якобы начала возвращаться генетическая память.
Также в ролике вспомнили как "деды и прадеды" пешком до Берлина дошли, пока "улыбчивая и толерантная" Европа сдавалась агрессору.
Напомним, 21 октября ВСУ записали обращение к белорусской армии с призывом не выполнять приказ, и не вступать в незаконную войну. Если же ВС Беларуси вступать в войну, то получат такой же отпор, как и любой другой оккупант. Украина будет наносить удары по военным объектам на территории Беларуси.
Популярное сейчас
- "Шахтер - ты для меня все". Йовичевич спел на поле после матча с Селтиком
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
- Йовичевич: Воспринимаем ничью с Селтиком как большой успех
- "На воре и шапка горит". Резников: Украина требует соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО