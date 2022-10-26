Украинское приложение для смартфона еПВО впервые помогло сбить российский Калибр

Стало известно о первом боевом применении приложения еПВО. Как написал на своей странице в Facebook Геннадий Сульдин из разработавшей приложение конструкторской группы "Технари", предназначенное для обнаружения и сбивания ракет, вторгающихся в воздушное пространство Украины, это произошло несколько дней назад, 22 октября 2022 года, на юге Украины.

"Калибр" летел на очень малой высоте, благодаря особенностям рельефа местности локационно не наблюдался. Но несколько бдительных граждан увидели бл@дин и известили военных с помощью приложения еПВО. Наши зенитчики через несколько секунд получили целеуказание, имели достаточно времени и без лишних проблем, как на тренажере сбили "Калибр" с ПЗРК "Игла".

По его словам, система сработала именно так, как планировали разработчики еще в мае, в начале разработки. еПВО и задумывался именно как средство отслеживания низколетающих крылатых ракет, прежде всего "Калибров". Угроза типа "Шахид" появилась гораздо позже.