Президент Израиля показал в США доказательства поставок иранских дронов российской армии

Президент Израиля Ицхак Герцог показал на мероприятии Atlatic Council доказательства, что Иран поставляет россии дроны для войны против Украины. Он показал слайд, на котором изображены иранские дроны Shahed-136 и сбитые в Украине беспилотники с маркировкой "Герань-2":

"Сверху вы видите иранский дрон Shahed-136, который был презентован в декабре 2021 года на аукционе в Иране. Посмотрите на хвост и крылья. И посмотрите, что нашли в Украине. Это один и тот же продукт. Он замаскирован кириллическими буквами, но даже шрифт номера одинаков".

На втором слайде также были изображены двигатели иранского дрона и беспилотника, сбитого в Украине. Это одинаковые двигатели, изготовленные одной компанией.

В то же время, израильское издание Debka утверждает, что украинские войска используют израильскую систему для борьбы с беспилотниками под названием Smart Shooter. Она может эффективно уничтожать иранские дроны-камикадзе, запускаемые рф.