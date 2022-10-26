Президент Израиля показал в США доказательства поставок иранских дронов российской армии
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atlanticcouncil.org
Президент Израиля Ицхак Герцог показал на мероприятии Atlatic Council доказательства, что Иран поставляет россии дроны для войны против Украины. Он показал слайд, на котором изображены иранские дроны Shahed-136 и сбитые в Украине беспилотники с маркировкой "Герань-2":
"Сверху вы видите иранский дрон Shahed-136, который был презентован в декабре 2021 года на аукционе в Иране. Посмотрите на хвост и крылья. И посмотрите, что нашли в Украине. Это один и тот же продукт. Он замаскирован кириллическими буквами, но даже шрифт номера одинаков".
На втором слайде также были изображены двигатели иранского дрона и беспилотника, сбитого в Украине. Это одинаковые двигатели, изготовленные одной компанией.
В то же время, израильское издание Debka утверждает, что украинские войска используют израильскую систему для борьбы с беспилотниками под названием Smart Shooter. Она может эффективно уничтожать иранские дроны-камикадзе, запускаемые рф.
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