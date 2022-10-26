На россии прошла тренировка ядерных сил "в ответ на ядерный удар противника"
Говорят, что "все ракеты достигли целей"
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На россии под руководством главаря террористов владимира путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, сообщаются местные пропагандистские СМИ. В ходе тренировок состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
По полигону на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с "Плесецка" и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. Кроме того, к выполнению задач привлекались самолёты Ту-95МС.
В комментарии прессе так называемый министр обороны рф сэр гей Шойгу сказал, что это тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.
СМИ сообщают, что "задачи выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей".
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