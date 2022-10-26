  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина вернула из плена еще 10 наших военных
В тренде

Украина вернула из плена еще 10 наших военных

Общие новости
(1 голосов)

Также было передано тело погибшего американского добровольца

Украина вернула из плена еще 10 наших военных

t.me/ermaka2022

Новина українською

В среду, 26 октября, Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Наши дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них есть один офицер и 9 рядовых и сержантов", - сказал он.

Читайте такжеШтайнмайер: Германия передаст Украине две РСЗО MARS и четыре гаубицы

Также, по его словам, было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде