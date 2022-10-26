Украина вернула из плена еще 10 наших военных
Также было передано тело погибшего американского добровольца
t.me/ermaka2022
В среду, 26 октября, Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.
Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Наши дома. Провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них есть один офицер и 9 рядовых и сержантов", - сказал он.
Также, по его словам, было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, воевавшего за Украину и погибшего в бою с оккупантами
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