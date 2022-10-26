НАПК: Действующий запрет на выезд мужчин из Украины не отвечает Конституции

Указом президента Украины о введении военного положения в Украине от 24 февраля не введен запрет на выезд мужчин за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник.

По его словам, согласно нормам Конституции действующие ограничения на выезд за границу не соответствуют нормам действующего законодательства.

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"Ограничение права покидать территорию Украины в условиях военного положения в соответствии с Конституцией может быть введено исключительно в указе президента. Однако в указе от 24 февраля такой нормы не было", - заявил Сытник.

Он добавил, что в случае необходимости ограничение должно быть введено в действующий указ и утверждено парламентом, однако указ от 24 февраля до сих пор не был изменен.

В то же время, выпускать мужчин за пределы государства перестали на основании поднормативных актов, создавших ряд коррупционных рисков.

Сытник отметил, что изучение вопроса не является политическим, а было обязанностью НАПК, поскольку создает целый блок коррупционных рисков. Поэтому НАПК проводило оценку ситуации, прежде всего, для устранения коррупционных рисков.