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В НАТО назвал абсурдом заявления Кремля о подготовке Украины к использованию грязной бомбы

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Йенс Столтенберг четко высказался по данному вопросу

В НАТО назвал абсурдом заявления Кремля о подготовке Украины к использованию грязной бомбы

Фото: nato.int

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает чушью заявления Кремля о подготовке Украины к использованию "грязной бомбы".

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чуке, пишет "Европейская правда".

"Мы видим, что Россия обвиняет Россию в подготовке к использованию радиологического "грязного оружия". Это - абсурд. Союзники отвергают эти ложные обвинения. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны", - сказал Столтенберг.

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По его словам, угрозы Россия не заставят союзников уменьшить поддержку Украины, она будет продолжаться сколько будет необходимо.

"С каждой неделей украинские силы становятся сильнее и лучше оснащенными. В то же время, мы продолжаем укреплять собственную безопасность", - добавил Столтенберг.

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг
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