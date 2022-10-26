В НАТО назвал абсурдом заявления Кремля о подготовке Украины к использованию грязной бомбы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает чушью заявления Кремля о подготовке Украины к использованию "грязной бомбы".

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чуке, пишет "Европейская правда".

"Мы видим, что Россия обвиняет Россию в подготовке к использованию радиологического "грязного оружия". Это - абсурд. Союзники отвергают эти ложные обвинения. Россия не должна использовать фальшивые поводы для дальнейшей эскалации войны", - сказал Столтенберг.

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По его словам, угрозы Россия не заставят союзников уменьшить поддержку Украины, она будет продолжаться сколько будет необходимо.

"С каждой неделей украинские силы становятся сильнее и лучше оснащенными. В то же время, мы продолжаем укреплять собственную безопасность", - добавил Столтенберг.