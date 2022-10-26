Мирон Маркевич - о своем сыне: Пока Остап не работает, ищут ему варианты

Известный украинский тренер Остап Маркевич рассказал, как сейчас обстоят дела у его сына Остапа, последним местом работы которого был "Мариуполь".

"Пока он не работает. Ищут ему варианты. "Мариуполь" прекратил существование. Все его футболисты перешли в "Шахтер". Посмотрим, как оно будет. В свое время он был у меня на сборах, да и опыт работы в "Вильярреале" ему пригодился. Как-никак четыре года там провел.

Я смотрел, как он работает в "Агробизнесе" и "Черноморце". Остап – тренер хорошего уровня. "Агробизнес" при нем неплохо играл. В "Черноморце" он только начал, как у клуба возникли финансовые проблемы. Руководство честно об этом ему сказало, что не может дальше тянуть команду.

Но и последняя его работа даром не прошла, некоторые футболисты играют в основном составе "Шахтера", - сказал Мирон Маркевич.