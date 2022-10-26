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Мирон Маркевич - о своем сыне: Пока Остап не работает, ищут ему варианты

Общие новости
(1 голосов)

Сейчас Остап находится в Испании

Мирон Маркевич - о своем сыне: Пока Остап не работает, ищут ему варианты

Новина українською

Известный украинский тренер Остап Маркевич рассказал, как сейчас обстоят дела у его сына Остапа, последним местом работы которого был "Мариуполь".

"Пока он не работает. Ищут ему варианты. "Мариуполь" прекратил существование. Все его футболисты перешли в "Шахтер". Посмотрим, как оно будет. В свое время он был у меня на сборах, да и опыт работы в "Вильярреале" ему пригодился. Как-никак четыре года там провел.

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Я смотрел, как он работает в "Агробизнесе" и "Черноморце". Остап – тренер хорошего уровня. "Агробизнес" при нем неплохо играл. В "Черноморце" он только начал, как у клуба возникли финансовые проблемы. Руководство честно об этом ему сказало, что не может дальше тянуть команду.

Но и последняя его работа даром не прошла, некоторые футболисты играют в основном составе "Шахтера", - сказал Мирон Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Остап Маркевич
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Источник:
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Комментарии (4)
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dalexx (Украина)
26.10.2022 в 22:36
Чому Остап ховається в Іспанії від військової служби?
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0
0
efim423 (odessa)
26.10.2022 в 22:42
зеля шёл как народный президент . а оказалось ни.х.е.ра не народный , как были барины и холопы так и осталось , про равноправие зеля не слышал .
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0
-3
efim423 (odessa)
26.10.2022 в 23:15
в ж.о.пу себе эти минусы засуньте ,при бабле все выехали кто хотел , а другим тут сидеть подыхать без работы
0
0
Дон Купер (Хмельницький)
26.10.2022 в 22:33
Остап, м'яко кажучи, посередній тренер. Бачите як грають ті самі футболісти в Йовічевича? Та отож...
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+2
0

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