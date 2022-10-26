Зенитчики ВСУ сбили на Херсонщине очередной российский Ка-52
Очередной долетался
фото из соцсетей
Зенитчики Одесской бригады 26 октября сбили вертолет оккупантов на юге Украины.
Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Південь".
"26 октября, около 17:00, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбит российский ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.
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