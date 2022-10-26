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Президент Гвинеи-Бисау приехал в Киев с "мостами" от путина. Зеленский ответил

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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало после Москвы посетил Киев

Президент Гвинеи-Бисау приехал в Киев с "мостами" от путина. Зеленский ответил

president.gov.ua

Новина українською

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало передал президенту Владимиру Зеленскому сигнал, что Россия хочет "настроить мосты и диалог" с Украиной. Зеленский ответил, что это риторика для российской аудитории и тех государств, которые еще не изолировались от РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию руководителей государств.

"Он сказал, что Россия хочет настроить мосты и диалог. Я рассказал президенту Гвинеи-Бисау, что у нас есть. Это очень важно. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами… надо же, чтобы инфраструктуру не взрывали. Тогда о чем-то в будущем можно будет говорить. И с кем говорить", - заявил Зеленский.

Россия также передала, что следует разблокировать отношения, с чем Зеленский согласился и заявил, что нужно начинать с разблокирования по крайней мере Черного моря.

"Нужно же с какой-то разблокировки начинать. В последнее время, вы знаете, все говорят о какой-то "грязной" бомбе. Так вся эта риторика идет именно от российской стороны. Угроза именно от них. Они оккупировали нашу атомную станцию, угрожают подрывом гидроэлектростанции и так далее. Мы имеем то, что имеем", - добавил президент.

По словам Зеленского, чтобы в принципе говорить о каком-то диалоге, нужно, чтобы одно государство уважало другое. Начинать нужно с уважения к территориальной целостности, суверенитету и границам. По мнению Зеленского, именно от таких простых фундаментальных вещей начинается что-то, однако пока этого нет.

Зеленский назвал желание президента Путина начать с Украиной разговор не более чем спланированной риторикой, которая должна сработать на внутреннюю аудиторию президента РФ и аудиторию тех государств, которые не изолировали политику между своим государством и государством под названием Россия.

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский
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