Блинкен: США предупредили Путина о последствиях применения ядерного оружия

Соединенные Штаты сообщили о последствиях использования Россией ядерного оружия лично российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом в интервью Bloomberg заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы сообщили об этом очень четко и непосредственно россиянам, в частности президенту Путину. Мы обеспокоены", - сказал он.

Госсекретарь США не уточнил, когда и в какой форме Путину было сказано о возможных последствиях, которые будут ждать Россию в случае использования ею ядерного оружия.

Комментируя утверждение российской стороны о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы", Блинкен назвал это "очередной выдумкой", напомнив, что РФ ранее не раз приписывала другим действия, которые готовится предпринять сама.

Также глава американской дипломатии заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны США, подчеркнув, что для Вашингтона и его союзников важно и необходимо "оставаться с Украиной".

Опасения относительно возможного применения российского ядерного оружия в Украине выросли после того, как Москва начала публично говорить о якобы подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы".

И Украина, и Запад эти обвинения решительно отвергли.