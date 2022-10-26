Блинкен: США предупредили Путина о последствиях применения ядерного оружия
В Госдепе говорят, что поставили в известность лично Путина
Соединенные Штаты сообщили о последствиях использования Россией ядерного оружия лично российскому президенту Владимиру Путину.
Об этом в интервью Bloomberg заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
"Мы сообщили об этом очень четко и непосредственно россиянам, в частности президенту Путину. Мы обеспокоены", - сказал он.
Госсекретарь США не уточнил, когда и в какой форме Путину было сказано о возможных последствиях, которые будут ждать Россию в случае использования ею ядерного оружия.
Комментируя утверждение российской стороны о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы", Блинкен назвал это "очередной выдумкой", напомнив, что РФ ранее не раз приписывала другим действия, которые готовится предпринять сама.
Также глава американской дипломатии заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны США, подчеркнув, что для Вашингтона и его союзников важно и необходимо "оставаться с Украиной".
Опасения относительно возможного применения российского ядерного оружия в Украине выросли после того, как Москва начала публично говорить о якобы подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы".
И Украина, и Запад эти обвинения решительно отвергли.
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